Sei sorelle, anticipazioni 27 giugno 2022: Diana preoccupata

anticipazioni Sei sorelle lunedì 27 giugno 2022 con Diana che sarà sempre più preoccupata a causa di suo zio Ricardo. La giovane Silva si renderà conto con timore che il parente è eccessivamente interessato agli affari di famiglia ed in particolare alla fabbrica. Nel frattempo, Francisca si lascerà corteggiare da Don Luis nonostante sia attratta da Gabriel.

Don Ricardo si presenterà con un'ingiunzione del Tribunale in fabbrica per cercare di fermare la produzione, ma le giovani Silva riusciranno a far fronte a questo ulteriore problema ed andranno avanti come se nulla fosse. L'uomo, non riuscirà a capire come sia possibile che la Tessuti Silva continui a lavorare a pieno ritmo nonostante i pochi operai e turni di lavoro.

