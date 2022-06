“Segnale forte alla Russia”: così Macron sulle candidature Ue di Ucraina e Moldavia (Di venerdì 24 giugno 2022) Roma, 24 giu – L’Ue approva le candidature di ingresso nella comunità europea di Ucraina e Moldavia, come riporta l’Ansa. Ue, sì all’ingresso futuro di Ucraina e Moldavia È il Consiglio Europeo a dare l’assenso alla proposta della Commissione. così l’Ue dice sì alle candidature di ingresso di Ucraina e Moldavia nella comunità europea. Disposizione positiva tenuta anche per la Georgia, ma in un contesto più remoto di quello attuale. Secondo Ursula von der Leyen “oggi è un buon giorno per l’Europa”. Poi si rivolge ai diretti interessati: “Congratulazioni al Presidente Volodymyr Zelensky, alla presidente Maia Sandu e al primo ministro Irakli Garibashvili. I vostri Paesi fanno parte della nostra famiglia ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 24 giugno 2022) Roma, 24 giu – L’Ue approva ledi ingresso nella comunità europea di, come riporta l’Ansa. Ue, sì all’ingresso futuro diÈ il Consiglio Europeo a dare l’assensoproposta della Commissione.l’Ue dice sì alledi ingresso dinella comunità europea. Disposizione positiva tenuta anche per la Georgia, ma in un contesto più remoto di quello attuale. Secondo Ursula von der Leyen “oggi è un buon giorno per l’Europa”. Poi si rivolge ai diretti interessati: “Congratulazioni al Presidente Volodymyr Zelensky,presidente Maia Sandu e al primo ministro Irakli Garibashvili. I vostri Paesi fanno parte della nostra famiglia ...

Pubblicità

ignaziocorrao : Dai leader dell’ #Ue ???? arriva il via libera alla concessione di status di Paese candidato a #Ucraina ???? e… - TheHippyNewsOut : RT @BearziCinzia66: 'Segnale forte alla Russia': così Macron sulle candidature Ue di Ucraina e Moldavia - BearziCinzia66 : 'Segnale forte alla Russia': così Macron sulle candidature Ue di Ucraina e Moldavia - IlPrimatoN : 'Importante nel contesto di guerra' per il presidente francese - Confartigianat2 : STUDI #CONFARTIGIANATO – Nel 2022 +26,6% produzione di #biciclette, segnale di tenuta del made in Italy in un conte… -