Sedici anni dopo Bargnani: un Banchero prima scelta assoluta del Draft NBA (Di venerdì 24 giugno 2022) Paolo Napoleon Banchero è la prima scelta assoluta del Draf Nba 2022/23, chiamato da Orlando Magic. Il giocatore è nato a Seattle ma si è già promesso alla nazionale italiana di Basket è stata la prima scelta assoluta del Draft Nba che si è tenuto stanotte. Banchero ha 19 anni ed ha le stimmate del predestinato. Sedici anni dopo Andrea Bargnani, scelto dai Toronto Raptors, un altro italiano sale sul podio più alto del campionato di basket più importante al mondo. “Per me è una sensazione fantastica, sono super felice – confessa davanti a uno stuolo di giornalisti – essere chiamato per prima, è una sensazione incredibile. Io sono ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 24 giugno 2022) Paolo Napoleonè ladel Draf Nba 2022/23, chiamato da Orlando Magic. Il giocatore è nato a Seattle ma si è già promesso alla nazionale italiana di Basket è stata ladelNba che si è tenuto stanotte.ha 19ed ha le stimmate del predestinato.Andrea, scelto dai Toronto Raptors, un altro italiano sale sul podio più alto del campionato di basket più importante al mondo. “Per me è una sensazione fantastica, sono super felice – confessa davanti a uno stuolo di giornalisti – essere chiamato per, è una sensazione incredibile. Io sono ...

Pubblicità

napolipiucom : Sedici anni dopo Bargnani: un Banchero prima scelta assoluta del Draft NBA #Banchero #DraftNba #NBA… - lanuovariviera : Omicidio Cianfrone, ergastolo per Spagnulo. Sedici anni per la moglie - ClaudioMasini7 : Sedici anni dopo Bargnani, un altro italiano with the first pick nel #DraftNBA. Sperando che finisca un po' meglio… - hatpatprot : Kdot dal vivo è incredibile. Non ho parole, dico solo che la me di sedici anni in questo momento è molto contenta - jortinucha_wtp : @thatsmeannaaa @edominchia Ahahahah ma tu lo sai che io certe cose le scrivevo anche a sedici anni, sì??? -