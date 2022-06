Seattle Sounders vs Sporting Kansas City | pronostico e possibili formazioni

Pubblicità

Calciocomoff : ???? Dalla fredda #Norvegia agli spumeggianti States! ???? I nostri #pronostici viaggiano attraverso l'Oceano nei matc… - infobetting : Seattle Sounders-Los Angeles FC (MLS, 18 giugno ore 21:00) : formazioni, quote, pronostici -

Infobetting

dovrebbero uscire imbattuti dal confronto casalingo contro lo Sporting Kansas City, una formazione recentemente rivelatasi spesso poco competitiva in trasferta. Il DC United - in ......00 USA MLS- Los Angeles FC 21:00 Los Angeles Galaxy - Portland Timbers 23:00 UZBEKISTAN SUPER LEAGUE Din. Samarkand - Termez Surkhon 17:00 VENEZUELA PRIMERA DIVISION Carabobo - Lara ... Seattle Sounders-Los Angeles FC (MLS, 18 giugno ore 21:00) : formazioni ufficiali, quote, pronostici The Seattle Sounders have gotten over their hangover from winning the CONCACAF Champions League, going unbeaten in five of their past six MLS games. We apologize, but this video has failed to load.The Sounders will be without Raul Ruidiaz again Saturday, but they aren’t worried. “It’s the deepest team that I’ve been a part of,” Jordan Morris said.