Se Meta decide di chiudere anche CrowdTangle (Di venerdì 24 giugno 2022) Da tempo, dopo l’annuncio fatto lo scorso anno da Mark Zuckerberg sulla bussola del futuro puntata in direzione “Metaverso”, Meta ha deciso di tagliare i ponti con alcuni elementi del passato. Un tentativo di rinnovamento con la rinuncia a esperimenti che non hanno funzionato e non hanno attirato l’attenzione degli utenti. Funzioni che sono state superate dallo scorrere degli eventi e dalla continua rincorsa delle varie piattaforme social e imitarsi. E nel vasto oceano delle cose che esistono oggi e che domani potrebbero non esistere più rientra anche CrowdTangle. LEGGI anche > Meta testa le nuove reazioni degli avatar nelle stories di Instagram Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, andiamo a recuperare qualche informazione. CrowdTangle è uno strumento di ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 24 giugno 2022) Da tempo, dopo l’annuncio fatto lo scorso anno da Mark Zuckerberg sulla bussola del futuro puntata in direzione “verso”,ha deciso di tagliare i ponti con alcuni elementi del passato. Un tentativo di rinnovamento con la rinuncia a esperimenti che non hanno funzionato e non hanno attirato l’attenzione degli utenti. Funzioni che sono state superate dallo scorrere degli eventi e dalla continua rincorsa delle varie piattaforme social e imitarsi. E nel vasto oceano delle cose che esistono oggi e che domani potrebbero non esistere più rientra. LEGGItesta le nuove reazioni degli avatar nelle stories di Instagram Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, andiamo a recuperare qualche informazione.è uno strumento di ...

