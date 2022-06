Sconto benzina e diesel, nuovo Decreto: proroga al 2 agosto (Di venerdì 24 giugno 2022) Durerà fino al 2 agosto lo Sconto su benzina e diesel, dopo l’approvazione di un nuovo Decreto interministeriale a firma dei ministri Franco e Cingolani. Il Decreto in questione prevede una nuova proroga al taglio delle accise, dopo che l’ultima datata 2 maggio aveva prorogato lo Sconto fino all’8 luglio. A darne notizia un comunicato stampa del MEF, nel quale si legge che si estende così fino al 2 agosto il taglio di 30 centesimi al litro per benzina, diesel, gpl e metano per autotrazione. Lo Sconto totale, quindi, continuerà a essere di circa 30,5 centesimi al litro per benzina e diesel, considerando anche il ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 24 giugno 2022) Durerà fino al 2losu, dopo l’approvazione di uninterministeriale a firma dei ministri Franco e Cingolani. Ilin questione prevede una nuovaal taglio delle accise, dopo che l’ultima datata 2 maggio avevato lofino all’8 luglio. A darne notizia un comunicato stampa del MEF, nel quale si legge che si estende così fino al 2il taglio di 30 centesimi al litro per, gpl e metano per autotrazione. Lototale, quindi, continuerà a essere di circa 30,5 centesimi al litro per, considerando anche il ...

