Scissione M5s | Azzolina annuncia l’addio | “Movimento è come un fidanzato che speri possa cambiare e invece peggiora”

(Di venerdì 24 giugno 2022) “Èuncheche, ma non cambia. Anzi”. Così con questo commento l’ex ministra del governo Conte Luciahato il suo addio al5 stelle, per passare nel gruppo di Luigi Di Maio, insieme per il futuro, “Evidentemente non è stato facile decidere e se guardassi alla convenienza personale non dovrei farlo, perché sono al primo mandato e ho anche restituito tutto. Però vivo da tanti mesi un enorme disagio” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Pubblicità

fattoquotidiano : Scissione M5s, Di Maio: “Io voltagabbana? Alle elezioni saranno i cittadini a decidere” - fattoquotidiano : Dopo l’addio di Di Maio Conte può rafforzarsi. La scissione all’interno del M5S da parte di Di Maio è sicuramente… - FrancescoLollo1 : Dopo la scissione del M5S, tenere in piedi l'esecutivo Draghi è una follia. - SLN_Magazine : Governo, Letta: 'Scissione M5S non lo ha indebolito, è più forte'. Leggi l'articolo cliccando qui ??… - LUIGIVACCARO5 : Scissione M5s, il silenzio di Beppe Grillo DA GRILLO PARLANTE A GRILLO SILENZIOSO DA GARANTE A FAZIOSO DA ELEVATO… -

la Repubblica

Il bidone Conte e la truffa del: Paragone esplode contro i grillini Oggi un nuovo ritorno. L'altra scissionista rientrata nel Movimento l'ha ufficializzato stamattina: è la deputata siciliana ...' Quando vieni eletto dai cittadini sotto una bandiera e poi cambi partito e idee e non molli la poltrona, simpatico non mi stai sinceramente '. Lo afferma Matteo Salvini , leader della Lega, a '... Scissione M5S, due transfughi già abbandonano Di Maio e tornano da Conte: "Giuseppe ci ha chiamato, non siamo come il figliol prodigo" Continua l’emorragia di parlamentari per il Movimento 5 Stelle, l’ex ministra dell’Istruzione passa a Insieme per il futuro ..."Annuncio il mio addio al M5S, entro nel gruppo di Luigi Di Maio". Così l’ex ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina dopo la scissione del Movimento 5 Stelle, con l'addio di Luigi Di Maio, e la ...