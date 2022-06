Scimmia strappa un neonato dalle braccia della mamma che lo stava allattando e lo porta via: il bimbo muore per le gravi ferite (Di venerdì 24 giugno 2022) La mamma lo stava allattando al seno quando una Scimmia lo ha strappato dalle sue braccia e lo ha ucciso. Siamo a Mwamgongo, Tanzania occidentale, e i fatti risalgono al 18 giugno scorso. La notizia la riporta il Sun. La madre, Shayima Said, si trovava nel giardino di casa insieme al piccolo Luhaiba quando è avvenuta la tragedia. Said ha cominciato a urlare e a chiamare aiuto: quando gli abitanti del villaggio sono arrivati, il bambino era già stato portato via dal primate. Hanno provato a liberarlo con la forza ma è stato tutto vano. Luhaiba è morto poco dopo a causa delle gravi ferite riportate alla testa e al collo. Stando alle dichiarazioni della polizia, fatti del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 giugno 2022) Laloal seno quando unalo hatosuee lo ha ucciso. Siamo a Mwamgongo, Tanzania occidentale, e i fatti risalgono al 18 giugno scorso. La notizia la riil Sun. La madre, Shayima Said, si trovava nel giardino di casa insieme al piccolo Luhaiba quando è avvenuta la tragedia. Said ha cominciato a urlare e a chiamare aiuto: quando gli abitanti del villaggio sono arrivati, il bambino era già statoto via dal primate. Hanno provato a liberarlo con la forza ma è stato tutto vano. Luhaiba è morto poco dopo a causa dellerite alla testa e al collo. Stando alle dichiarazionipolizia, fatti del ...

