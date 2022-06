Sassuolo, Dionisi: «Sosta, inizio anticipato e mercato: sarà questa la vera sfida della prossima stagione» (Di venerdì 24 giugno 2022) Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha commentato il calendario della prossima Serie A ai canali ufficiali del club Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha commentato il calendario della prossima Serie A ai canali ufficiali del club. Le sue dichiarazioni: «Il nostro obiettivo è quello di farci trovare pronti. La vera sfida della prossima stagione sarà rappresentata dall’inizio anticipato del campionato a metà agosto dove giocheremo con condizioni climatiche particolari e con il mercato aperto per 4 giornate. Inoltre ci saranno da affinare le strategie di preparazione legate alla gestione di ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 24 giugno 2022) Alessio, allenatore del, ha commentato il calendarioSerie A ai canali ufficiali del club Alessio, allenatore del, ha commentato il calendarioSerie A ai canali ufficiali del club. Le sue dichiarazioni: «Il nostro obiettivo è quello di farci trovare pronti. Larappresentata dall’del campionato a metà agosto dove giocheremo con condizioni climatiche particolari e con ilaperto per 4 giornate. Inoltre ci saranno da affinare le strategie di preparazione legate alla gestione di ...

