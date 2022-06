Sapiens Un solo pianeta, chi è il conduttore Mario Tozzi? Età, quando è nato, vita privata, moglie, ex, figli, malato, che lavoro fa, vaccino, Instagram (Di venerdì 24 giugno 2022) Mario Tozzi è il geologo e divulgatore scientifico che conduce Sapiens – Un solo pianeta, il programma di approfondimento che va in onda nel prime time del sabato sera di Rai 3. La prima puntata del format è andata in onda il 16 marzo del 2019 e la trasmissione prosegue con successo. Ma chi è... Leggi su donnapop (Di venerdì 24 giugno 2022)è il geologo e divulgatore scientifico che conduce– Un, il programma di approfondimento che va in onda nel prime time del sabato sera di Rai 3. La prima puntata del format è andata in onda il 16 marzo del 2019 e la trasmissione prosegue con successo. Ma chi è...

Pubblicità

enorazza : @BarbascuraX @ilPomonaso Peggio, il nucleare ha le scorie, che non sappiamo dove ficcare. Il nucleare è la fonte en… - pivamarialucia : RT @LAC_nocaccia: Grazie per la puntata di ieri di 'Sapiens' su @RaiTre. Dimostrato quanto sia deleteria e anacronistica la caccia e quant… - Claudia79723063 : RT @LAC_nocaccia: Tutta la nostra solidarietà e sostegno a una buona trasmissione come 'Sapiens - Un solo Pianeta' e a @OfficialTozzi e il… - SURINOMO : RT @lagana_riccardo: 'Se ti lascio tutto fuorché il fucile, perché non continui a fare passeggiate e catturare solo metaforicamente le tue… - lazcanolovers : RT @Pir4ss: #EuroinmobiliariaEnLaZ @RadioZeta_cl @jnunezlazcano @rodrigosonidom @Cine_Sapiens solo pollito frito ?????? -