Sapelli senza filtri | “Von Der Leyen e Lagarde inadatte Basta con le sanzioni a Mosca | Italia zerbino degli Usa

Pubblicità

FilippoAstone : #Automotive e #tech: la trasformazione senza ritorno per #Oem e #filiere (13 luglio) L’evento, organizzato da… -

Il Sussidiario.net

... che sarà tra cinque anni, al momento della nuova battaglia presidenziale, dove il processo di ricomposizione partitica si sarà compiuto in guisa non federativa rispetto alla struttura...SCENARIO/: le scelte dell'Ue affondano l'Europa tra crisi e debito Biden poi ha spiegato la ... Ma per fortunaconseguenze. Vaccini Covid, ok Fda per bimbi dai 6 mesi/ Ema testa quello ... SCENARIO/ Sapelli: dalla Francia un 'antipasto' del nuovo equilibrio mondiale Quel che vediamo in Francia anticipa ciò che muterà nel mondo futuro nel quale le decisioni saranno sempre più delegati a organi non eletti ...Le scelte di politica estera e la situazione economica dovrebbero imporre scelte importanti all'Europa, che invece affonda insieme alle sue regole contabili ...