San Siro, Inter e Milan a colloquio con Sala per il nuovo stadio (Di venerdì 24 giugno 2022) Inter e Milan puntano sulla zona di San Siro per il nuovo stadio. Incontro a Palazzo Marino con il sindaco Sala Si è tenuto un incontro a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, tra i club, rappresentati dall’amministratore delegato dell’Inter Alessandro Antonello, dal presidente del Milan, Paolo Scaroni, l’amministrazione comunale, con il sindaco Giuseppe Sala, e il coordinatore del dibattito pubblico, Andrea Pillon. I club, secondo quanto riportato da Sky Sport , avrebbero dato l’ok alle tempistiche. Questo dimostrerebbe una loro volontà di puntare sull’area di San Siro per la realizzazione del nuovo impianto. Mentre nei mesi scorsi si era parlato di un loro ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 24 giugno 2022)puntano sulla zona di Sanper il. Incontro a Palazzo Marino con il sindacoSi è tenuto un incontro a Palazzo Marino, sede del Comune dio, tra i club, rappresentati dall’amministratore delegato dell’Alessandro Antonello, dal presidente del, Paolo Scaroni, l’amministrazione comunale, con il sindaco Giuseppe, e il coordinatore del dibattito pubblico, Andrea Pillon. I club, secondo quanto riportato da Sky Sport , avrebbero dato l’ok alle tempistiche. Questo dimostrerebbe una loro volontà di puntare sull’area di Sanper la realizzazione delimpianto. Mentre nei mesi scorsi si era parlato di un loro ...

Pubblicità

acmilan : San Siro, get ready for #MilanJuve in October ? Alla 9ª San Siro aprirà le porte alla sfida con la @juventusfc ???… - acmilan : And finally, the #SerieATIM 2022/23 curtain closer ?? E con #MilanVerona si chiuderà il campionato a San Siro ???… - Inter : 2° giornata Inter-Spezia 3° giornata Lazio-Inter 4° giornata Inter-Cremonese Due gare a San Siro e trasferta a Roma! - martinaland15 : RT @_LaChicca__: ???? Marco Mengoni, Stadio San Siro, Milano Stadio Olimpico, Roma 19-22 Giugno 2022, #MarcoNegliStadi. - adorvnaya : RT @nomorefleurs: Una mia amica vende un biglietto (prato) per il concerto di Ultimo a San Siro perché non può più andare, a qualcuno inter… -