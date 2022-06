Pubblicità

webecodibergamo : Samuel a Bergamo con «Occhiali da sole», il nuovo singolo - Filippomaggi97 : 6 - SAMUEL GIOVANE CC Capitano e fedelissimo di Nunziata, che lo portò sotto età al Mondiale U17 con i 2022. Uscito… -

...quello hai sempre fatto ." "Occhiali da sole" esce nel bel mezzo del tour estivo diche lo porterà in giro per l'Italia fino ad agosto. Queste le date da segnare in agenda: 25/06 -, ...TRQDELJALLISI (CHERASCHESE) " Numeri da capogiro quelli del fantasista della Cheraschese, ...è partito dalla Val D'Aosta insieme al tecnico Ricardo ed alcuni compagni alla volta di...Samuel Romano mette gli «Occhiali da sole» all’estate. Il singolo è uscito il 24 giugno e già il 25 giugno il cantante dei Subsonica lo presenta in concerto al «NXT Station» di Piazzale Alpini, in cit ...Occhiali Da Sole è il nuovo singolo da solista di Samuel, disponibile in radio e su tutte le piattaforme dal 24 giugno 2022.