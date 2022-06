Sampdoria | Giampaolo scherza | 'Atalanta e Juve nelle prime due? Male che vada sono 4 punti'

(Di venerdì 24 giugno 2022) Il tecnico dellaMarcoha commentato ai canali ufficiali della società il calendario sorteggiato per la stagione...

Marcoha commentato così il calendario dellanella Serie A TIM 2022/23, svelato oggi negli studi di DAZN: "Quest'anno proprio nel mezzo del campionato c'è il Mondiale. È l'unica grande ...Il primo ciclo (davvero duro) si chiude alla settima con il derby ligure, l'unico in questa stagione: al Picco, il 17 o il 18 settembre, lo Spezia ospita la. Per gli uomini di... Nemmeno il calendario aiuta la Sampdoria di Giampaolo. Le partite Il tecnico scherza sull'avvio di stagione da brividi della sua squadra e poi aggiunge: "La sosta per il Mondiale farà una grande differenza" ...Sampdoria, parla Marco Giampaolo: le parole dell’allenatore blucerchiato che ha commentato il calendario della stagione 2022/23 Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, ha rilasciato delle dichiar ...