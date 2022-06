Salernum Cup | torna a Mariconda uno degli eventi sportivi più attesi dell’estate

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 24 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Dopo due anni di stop forzato a causa della pandemia,unopiùsalernitana. Con una formula snella e rinnovata che promette spettacolo, inizierà sabato 25 giugno l’edizione 2022 delCup – Trofeo Caseificio San Leonardo. Il torneo di Calcio a 5 si svolgerà, dopo le prime due competizioni alla “Sequoia“, per il secondo anno presso il campetto della Parrocchia Maria SS. del Rosario di, attrezzato ad arte dagli organizzatori della kermesse Giacomo La Marca, Ennio Iannone, Dario Mogavero, Fabio Di Giacomo e Vincenzo Polverino che mettono di nuovo in campo le proprie competenze e passione per un’avvincente settimana di divertimento. Oltre al tradizionale torneo di futsal come già ...