Saipem: nuovo terremoto in Borsa, - 21,81% in chiusura (Di venerdì 24 giugno 2022) nuovo terremoto per Saipem in Piazza Affari a due giorni dall'avvio dell'aumento di capitale da 2 miliardi di euro. Il titolo, dopo le precisazioni richieste dalla Consob per il via libera al ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 24 giugno 2022)perin Piazza Affari a due giorni dall'avvio dell'aumento di capitale da 2 miliardi di euro. Il titolo, dopo le precisazioni richieste dalla Consob per il via libera al ...

Pubblicità

fisco24_info : Saipem: nuovo terremoto in Borsa, -21,81% in chiusura: Titolo vale 23,7 euro, ne valeva oltre 90 a inizio anno - TommyBrain : OGGI IN BORSA, 23 giugno 2022| Ftse Mib debole, nuovo tonfo per Saipem' - IacobellisT : OGGI IN BORSA, 23 giugno 2022| Ftse Mib debole, nuovo tonfo per Saipem' - Luxgraph : Saipem affonda di nuovo in Borsa (per il terzo giorno): ecco cosa sta succedendo #corriere #news #2022 #italy… - nonmiscrivere8 : RT @putino: Dopo l’annuncio del nuovo aumento di capitale le azioni SAIPEM non fanno altro che crollare: bruciati 330 milioni in due giorni… -