Saipem, nuovo crollo (- 22%) in Borsa dopo le richieste della Consob sulla ricapitalizzazione. In tre giorni perso mezzo miliardo (Di venerdì 24 giugno 2022) Altra giornata di passione a piazza Affari per Saipem con il titolo che ha chiuso in calo di quasi il 22% e una capitalizzazione ridotta a 503 milioni di euro. Due giorni fa il gruppo delle infrastrutture petrolifero controllato al 30% da Eni e al 15% da Cassa depositi e prestiti, ha annunciato un aumento di capitale da 2 miliardi di euro. L'aumento avverrà con uno sconto del 30% e si è reso necessario dopo la maxi perdite da 2,4 miliardi di euro del bilancio 2021. Il titolo ha perso il 21,56% mercoledì, l'8% giovedì e un altro 21,81% nella seduta di oggi, perdendo in tre sedute il 43,6%. A provocare il crollo di oggi è stata la richiesta di chiarimenti avanzata dalla Consob per dare il via libera alla ricapitalizzazione. L'autorità di vigilanza sui mercati ha ...

