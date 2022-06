Russia | Lavrov | “Ue e Nato come Hitler”

(Di venerdì 24 giugno 2022) (Adnkronos) – Ue estanno mettendo insieme una coalizione per combattere la. E’ l’accusa arrivata dal ministro degli Esteri russo, Sergei, in visita in Azerbaigian. “Adolfriunì gran parte dei Paesi europei per una guerra contro l’Unione Sovietica”, ha detto, citato dalla Tass, assicurando che Mosca farà “molta attenzione” agli sviluppi. “Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres con le sue azioni prolunga la crisi alimentare. Non dà la possibilità di indirizzare rapidamente il grano. E’ deplorevole”, aveva affermato Lavorv stamane in un’intervista a un media bielorusso secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa russa ‘Tass’ sottolineando che laè preoccupata dalla lenta reazione dell’Onu alle proposte tramesse per ...

Il ministro degli Esteri russo: 'Non ha senso continuare a negoziare'. Zelensky intanto ringrazia l'Italia e Draghi per il sostegnoContinuano gli scambi di accuse tra USA e. In particolare per la questione del grano o, per meglio dire, la guerra del grano. Infatti ... invece, il Ministro degli Esteri russo Sergeyda ...(Adnkronos) – Ue e Nato stanno mettendo insieme una coalizione per combattere la Russia. E’ l’accusa arrivata dal ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, in visita in Azerbaigian. “Adolf Hitler ...Intanto, gli Stati Uniti stanno inviando all'Ucraina aiuti militari per altri 450 milioni di dollari. Lo ha confermato il portavoce della Casa Bianca, John Kirby.