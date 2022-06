(Di venerdì 24 giugno 2022) Il regista era atteso alla Milanesiana ma non è riuscito ad arrivare ad Helsinki per prendere l’aereo. «Lo Stato russo è arrogante con i suoi cittadini»

Pubblicità

Daniele_Manca : Russia, Alexander Sokurov: «Così il Cremlino mi ha impedito di varcare il confine e venire a Milano». Il regista er… - Nonnadinano : RT @Daniele_Manca: Russia, Alexander Sokurov: «Così il Cremlino mi ha impedito di varcare il confine e venire a Milano». Il regista era att… - nemboc : RT @Daniele_Manca: Russia, Alexander Sokurov: «Così il Cremlino mi ha impedito di varcare il confine e venire a Milano». Il regista era att… - RobertoCastaldi : RT @Daniele_Manca: Russia, Alexander Sokurov: «Così il Cremlino mi ha impedito di varcare il confine e venire a Milano». Il regista era att… - LuciaTa1 : RT @Daniele_Manca: Russia, Alexander Sokurov: «Così il Cremlino mi ha impedito di varcare il confine e venire a Milano». Il regista era att… -

Corriere della Sera

... al 25° Forum economico di San Pietroburgo ha teorizzato un nuovo ordine mondiale e una... il cinese Xi Jinping, l'egiziano Abdel Fattah el - Sisi e il bielorussoLukashenko. E ...Ore 15.09 Lukashenko in: incontro con Putin Il presidente bielorussoLukashenko si trova inper una 'visita informale'. La notizia viene confermata dal portavoce del Cremlino, ... Russia, Alexander Sokurov: «Così il Cremlino mi ha impedito di varcare il confine e venire a Milano» Il tempo ha rivelato che queste misure sono sempre più efficaci. (Agenzia Vista) Roma, 21 giugno 2022 "Le sanzioni funzionano. / Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Ma i nostri c ...Putin non è isolato. Ma la sua prova di forza in Ucraina spinge la Russia in un pozzo di contraddizioni. Negli ultimi giorni il ...