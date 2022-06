Running | decima edizione della 10 Miglia Aviano-Piancavallo | appuntamento al 26 giugno

(Di venerdì 24 giugno 2022) Nella giornata di domenica 26andrà in scena la10Internazionale. Tutto pronto per una tappa imperdibile per gli appassionati di, con tanti atleti che alle ore 9:00 scatteranno dalla pista di atletica leggera di via Stretta. Il percorso prevede poi una salita sull’altopiano fino all’arrivo nell’area sportiva Roncjade. I favoriti sono il keniano Sammy Kipngetich Meli e l’etiope Asmerawork Wolkeba Bekele. Il primo può vantare un personale di 1h02’21” e si è già imposto lo scorso anno; la seconda ha invece stabilito il tempo di 1h13’19” nella mezza maratona a Varsavia nel 2017 e mette nel mirino il successo. Occhi puntati anche su Andrea Moretton, che nel 2021 è stato omaggiato del titolo ...

