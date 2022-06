Ruggeri: 'A Musicultura portiamo i giovani che vogliono suonare, non cercare follower' (Di venerdì 24 giugno 2022) 'Il luogo è meraviglioso, e i ragazzi che ci vengono, semplicemente, non ce stanno a provà'. Ci sono cose che anche un milanese doc decide di dire in romanesco, perché, e lui lo sa bene, anche il ... Leggi su leggo (Di venerdì 24 giugno 2022) 'Il luogo è meraviglioso, e i ragazzi che ci vengono, semplicemente, non ce stanno a provà'. Ci sono cose che anche un milanese doc decide di dire in romanesco, perché, e lui lo sa bene, anche il ...

Pubblicità

NunziaCentanni : RT @avantibionda: Sto a sentire i finalisti di Musicultura. Arriva uno: “C’era un filosofo, Carlo Marx, che non è il mio preferito...(risat… - blusewillis1 : RT @avantibionda: Sto a sentire i finalisti di Musicultura. Arriva uno: “C’era un filosofo, Carlo Marx, che non è il mio preferito...(risat… - avantibionda : Sto a sentire i finalisti di Musicultura. Arriva uno: “C’era un filosofo, Carlo Marx, che non è il mio preferito...… - LauraStarace : RT @musicultura: ?? AGGIORNAMENTO: Ron positivo al Covid: salta il suo concerto. Questa sera in piazza della libertà arriva @enricoruggeri… - pesaronews : Musicultura: Ron positivo al Covid, salta il suo concerto alla controra, Enrico Ruggeri arriva in soccorso -