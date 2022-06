Rugby 7 | Italia | in Portogallo l’obiettivo realistico è il quinto posto

Leggi su oasport

(Di venerdì 24 giugno 2022) Si disputa domani e domenica la prima tappa dellaEurope 7s Championship, il torneo continentale dela sette. E al via c’è anche l’Italseven di Andy Vilk, che è ancora alla ricerca di quel cambio di passo atteso da troppo anni. E con le qualificazioni ai Mondiali che si disputeranno a luglio le due tappe di Lisbona e Cracovia sono fondamentali per trovare automatismi e sicurezza. L’inè inserita nel girone con Lituania, Polonia, Francia e Germania. Un girone non facile, con francesi e tedeschi che non appaiono alla portata degli azzurri, con la sfida con la Polonia che appare la più facile, mentre sarà lo scontro con i lituani il match più interessante. La Lituania è in crescita, l’anno scorso ha conquistato (anche fortunosamente) la finale a Mosca e sarà la cartina tornasole per capire il ...