Royal Family, spaventoso incidente per il Principe: tutto il Regno con il fiato sospeso (Di venerdì 24 giugno 2022) Il Principe Harry è caduto da cavallo mentre partecipava ad una gara in California, agitazione nel pubblico presente all'evento. Non sembra andarne bene una al Principe Harry, che oltre alle ormai note problematiche con la Famiglia Reale deve fare i conti anche con le ultime vicissitudini personali. Ma cosa è accaduto al secondogenito di Carlo e Diana? Come riportato anche dai tabloid britannici, il Duca di Sussex è infatti caduto rovinosamente da cavallo durante una partita di Polo al Santa Barbara Polo and Racquet Club. Si tratta di un club che si trova in California, precisamente nella contea di Santa Barbara, a non molta distanza da Los Angeles. All'evento sportivo stava assistendo parecchia gente, che si è ovviamente molto preoccupata delle condizioni di salute di Harry dopo la caduta da cavallo. Fortunatamente ...

