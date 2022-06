Roma | spaventoso incendio in un appartamento | anziana ustionata

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 24 giugno 2022) Le fiamme hanno avvolto la camera da letto in cui dormiva, al secondo piano di una palazzina in via Vincenzo Ugo Taby, al civico 15. E per l’donna sono stati momenti di terrore. L’è scoppiato questa notte a, in zona Eur Torrino, intorno all’una di questa notte.salvata dai vigili del fuoco Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco, con la Squadra VVF 11/A dell’Eur e con l’ausilio dell’autoscala AS/12 e il TA/6. I pompieri hanno estratto dal rogo la donna, che nel frattempo aveva riportato ustioni a un braccio. La donna è stata consegnata ai sanitari del 118, nel frattempo giunti sul posto, è trasferita al pronto soccorso dell’ospedale S. Eugenio. L’, completamente invaso dal fumo, è risultato danneggiato. L’è scaturito ...