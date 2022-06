Roma, scritte no vax sui muri dello Spallanzani (Di venerdì 24 giugno 2022) (Adnkronos) – scritte no vax sui muri dello Spallanzani a Roma. “Stanotte sono stati imbrattati i muri dell’entrata dell’Istituto Spallanzani” di Roma “con frasi choc e farneticazioni” di stampo no vax, dichiara l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. “Condanno fortemente questo gesto vile e auspico che gli autori siano presto individuati. Questi vigliacchi non hanno rispetto di chi in prima fila sta combattendo per difendere la salute di tutti”. “Propaganda vaccinale per diritti e libertà atto criminale”, è una delle scritte. E ancora: “I vaccini uccidono”, “Vax uguale morte”, “Vaccino forzato uguale sterminio legalizzato”, e infine “Vaxate i bambini siete mostri assassini”. “Le scritte ... Leggi su italiasera (Di venerdì 24 giugno 2022) (Adnkronos) –no vax sui. “Stanotte sono stati imbrattati idell’entrata dell’Istituto” di“con frasi choc e farneticazioni” di stampo no vax, dichiara l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. “Condanno fortemente questo gesto vile e auspico che gli autori siano presto individuati. Questi vigliacchi non hanno rispetto di chi in prima fila sta combattendo per difendere la salute di tutti”. “Propaganda vaccinale per diritti e libertà atto criminale”, è una delle. E ancora: “I vaccini uccidono”, “Vax uguale morte”, “Vaccino forzato uguale sterminio legalizzato”, e infine “Vaxate i bambini siete mostri assassini”. “Le...

