Roma-Kiev: Draghi e i leader europei al lavoro per l'ingresso dell'Ucraina in Ue (Di venerdì 24 giugno 2022) AGI - Sono le ore della svolta per l'ingresso dell'Ucraina in Europa. Il via libera ha un "alto valore simbolico" anche se potrebbero volerci tempi lunghi. Il presidente Ucraino, Zelensky, si è collegato in video con i leader dei 27. Per il suo ministro degli Esteri, Kuleba, la chiave è stata la missione a Kiev di Draghi, Macron e Scholz. Parere favorevole è giunto dai premier del Pse (Germania, Finlandia, Svezia, Spagna, Portogallo, Danimarca e Malta). Il conflitto "scatenato da Mosca per anacronistiche velleità di potenza, richiede una risposta netta, unitaria e solidale, al fine di giungere al ripristino di condizioni di pace", ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, aprendo i lavori della seconda Conferenza ... Leggi su agi (Di venerdì 24 giugno 2022) AGI - Sono le orea svolta per l'in Europa. Il via libera ha un "alto valore simbolico" anche se potrebbero volerci tempi lunghi. Il presidente Ucraino, Zelensky, si è collegato in video con idei 27. Per il suo ministro degli Esteri, Kuleba, la chiave è stata la missione adi, Macron e Scholz. Parere favorevole è giunto dai premier del Pse (Germania, Finlandia, Svezia, Spagna, Portogallo, Danimarca e Malta). Il conflitto "scatenato da Mosca per anacronistiche velleità di potenza, richiede una risposta netta, unitaria e solidale, al fine di giungere al ripristino di condizioni di pace", ha detto il presidentea Repubblica, Sergio Mattarella, aprendo i lavoria seconda Conferenza ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : UCRAINA | L'ambasciatore russo a Roma, Razov: 'Non tutti in Italia sono d'accordo sull'invio di armi a Kiev' #ANSA - telodogratis : Roma-Kiev: Draghi e i leader europei al lavoro per l’ingresso dell’Ucraina in Ue - TV7Benevento : Ucraina: Kiev, ‘morti 34.530 soldati russi, distrutti 1507 tank’ - - TV7Benevento : Ucraina: Kiev, ‘338 bambini uccisi e 610 feriti da inizio guerra' - - homefar2001 : RT @HBritaly: #MarioDraghi #Kiev #UE #Russia #sanzioni ?@homefar2001? ?? ?? ?? Mario Draghi a Kiev: 'Le sanzioni Ue contro la Russia impoveri… -