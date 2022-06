Roma, incidente vicino alla galleria Giovanni XXIII: auto si ribalta (FOTO) (Di venerdì 24 giugno 2022) Attimi di paura nel primo pomeriggio di oggi, 23 giugno a causa di un incidente stradale. Il sinistro è avvenuto in prossimità della galleria Giovanni XXIII, qui un’auto con a bordo una donna si è ribaltata. Leggi anche: Roma, brutto incidente a Conca d’Oro: auto si ribalta, due feriti auto si ribalta nelle vicinanze della galleria: i fatti Alle ore 14:20 circa, la Squadra dei Vigili del Fuoco 9/A di Prati è intervenuta in prossimità della galleria Giovanni XXIII verso Pineta Sacchetti per la segnalazione di un incidente stradale a seguito del quale un’autovettura si è ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 24 giugno 2022) Attimi di paura nel primo pomeriggio di oggi, 23 giugno a causa di unstradale. Il sinistro è avvenuto in prossimità della, qui un’con a bordo una donna si èta. Leggi anche:, bruttoa Conca d’Oro:si, due feritisinelle vicinanze della: i fatti Alle ore 14:20 circa, la Squadra dei Vigili del Fuoco 9/A di Prati è intervenuta in prossimità dellaverso Pineta Sacchetti per la segnalazione di unstradale a seguito del quale un’vettura si è ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Incidente mortale per Massimo Bochicchio: la sua moto è andata a fuoco sulla Salaria, a Roma. Il broker era sotto p… - TuttoSuRoma : RT @LuceverdeRoma: ???#Roma #incidente - SS148 Pontina ??????Code altezza uscita Pomezia Nord > Roma #Luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : ???#Roma #incidente - Via Salaria ??????Traffico rallentato altezza via Gaiole in Chianti > Grande Raccordo Anulare #Luceverde #Lazio - CorriereCitta : Roma, incidente vicino alla galleria Giovanni XXIII: auto si ribalta (FOTO - astralmobilita : ??? #A1 #DiramazioneRomaNord #incidente risolto @WazeLazio @News_24it @Infoblu_Roma @Meta_Magazine #viabiliLAZ -