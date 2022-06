Roma Frattesi | distanza tra domanda | offerta e… contropartite | le ultime

(Di venerdì 24 giugno 2022) Lacontinua a provarci per: c’ècon il Sassuolo traoltre alleda inserire Lacontinua ad essere in pressing sul Sassuolo per parlare di. E’ lui il nome su cui Mourinho vuole puntare per la mediana giallorossa. Al momento c’ètra: i giallorossi arrivano a 22-23 milioni mentre gli emiliani valutano il centrocampista 35 milioni. C’è da parlare anche delleperché il Sassuolo vorrebbe soltanto Bove, mentre lamette sul piatto Volpato e altri giovani della Primavera. Lo riporta La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

MarcoBovicelli : Eccolo Tiago #Pinto a Milano: incontro a pranzo con l'agente di #Frattesi Beppe #Riso, nelle prossime ore contatti… - DiMarzio : #Calciomercato, @OfficialASRoma | Incontro tra Tiago #Pinto e #Riso, agente di Davide #Frattesi - DiMarzio : #Calciomercato | @OfficialASRoma, arriva una nuova offerta #Celik del #Lille. Intanto, previsto un incontro con il…

