Roma, cantieri da incubo: lavoratori in nero e niente sicurezza sul lavoro. Sanzioni per oltre 55.000 euro (Di venerdì 24 giugno 2022) Roma. Le irregolarità sul lavoro, la sciatteria, la superficialità e i mancati monitoraggi sulla sicurezza non sono una novità in Italia. Eppure, il nostro Paese ha un tasso di morti bianche altissimo, che continua da anni ad essere una delle piaghe più atroci: spesso si tratta di noncuranza, altre volte da una cattiva gestione dei protocolli. Fatto sta, che i controlli delle ultime ore non fanno che confermare, ancora una volta, la dura realtà. Gli ultimi controlli a Tor Bella Monaca Ieri mattina, i Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca, unitamente ai colleghi della Stazione Forestale di Roma e quelli del Nucleo Ispettorato del lavoro di Roma, hanno eseguito mirate verifiche nel settore edile presso diverse ditte della zona di Tor Bella Monaca.

