Roma, Bove-Volpato per avvicinare Frattesi (Di venerdì 24 giugno 2022) La Roma dovrebbe inserire i giovani Bove e Volpato nei discorsi con il Sassuolo per arrivare a Davide Frattesi, centrocampista nel mirino di... Leggi su calciomercato (Di venerdì 24 giugno 2022) Ladovrebbe inserire i giovaninei discorsi con il Sassuolo per arrivare a Davide, centrocampista nel mirino di...

Pubblicità

IFTVofficial : ?? The Italian players nominated for the Golden Boy award: ???? Udogie (19, Udinese) ???? Ndour (17, Benfica) ???? Espos… - Marco6137929249 : Cara Roma,se il Sassuolo nell'affare Frattesi,vuole x forza Bove,lascia perdere,e prenditi 9/10 mln del 30 x 100 de… - AdornatoAntonio : RT @ilRomanistaweb: ?? Mercato, per #Frattesi il Sassuolo esagera. Ma se Bove... 35 milioni la richiesta per il centrocampista, #Pinto offre… - AsRomaTweet1927 : @tempoweb | #Calciomercato #Frattesi senza follie Il #Sassuolo spara ancora alto per il centrocampista romano. La… - MarioRombo : Quindi frattesi vale 25 mln più il 30% e bove,dunque è il nuovo Pogba.Perché la roma continua a fare affari col Sas… -