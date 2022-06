Roma, attivisti bloccano (di nuovo) il Gra. La rabbia degli automobilisti: “Andate a protestare dove dovete. Siete senza dignità” (Di venerdì 24 giugno 2022) Gli automobilisti, infuriati per essere rimasti bloccati in coda, tentano di rimuovere dalla carreggiata gli attivisti di Ultima Generazione. È il quarto blocco dei manifestanti per il clima in pochi giorni, questa volta all’altezza di Ciampino: “Andate a protestare dove dovete, Siete senza dignità, Andate a lavorare” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 giugno 2022) Gli, infuriati per essere rimasti bloccati in coda, tentano di rimuovere dalla carreggiata glidi Ultima Generazione. È il quarto blocco dei manifestanti per il clima in pochi giorni, questa volta all’altezza di Ciampino: “te,a lavorare” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

