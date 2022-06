Roma, anche il Marsiglia è interessato a Villar (Di venerdì 24 giugno 2022) Roma - Gonzalo Villar richiesto da più club, italiani ed esteri. Il centrocampista spagnolo non rientra nei piani di José Mourinho e dopo il prestito invernale al Getafe adesso è in cerca di una nuova ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 24 giugno 2022)- Gonzalorichiesto da più club, italiani ed esteri. Il centrocampista spagnolo non rientra nei piani di José Mourinho e dopo il prestito invernale al Getafe adesso è in cerca di una nuova ...

Pubblicità

Glongari : La missione di #Pinto a #Milano potrebbe prevedere anche un confronto con l’#OM per valutare la possibilità di conc… - OfficialASRoma : Dopo la coppa nel calcio reale... ?? ...che ne dite di provare a vincere anche nel mondo virtuale? ?? Da oggi su… - vigilidelfuoco : “Un boato tra la sterpaglia in fiamme e il cappello della bombola che vola in aria”. È un rischio per le squadre di… - ValeRnc : RT @SS77992973: Il Palazzetto Zuccari situato a Roma, costruito da Federico Zuccari, tra via Sistina e via Gregoriana, su piazza Trinità d… - Bullit81 : @solorobabuona Io mi sono girato ed ho abbracciato forte papà gridando 'Ce l'abbiamo fatta! È toccato anche a noi!'… -