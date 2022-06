Roberto Farnesi | le prime foto al mare con la figlia sono dolcissime

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 24 giugno 2022) Quanta dolcezza nelledialcon lae la compagna.tutti e tre a Marina di Pietrasanta e sulla spiaggia l’attore non perde un attimo di tempo nel coccolare la sua bambina. La piccola Mia ha solo 7 mesi e il suo papà è pazzo di lei. Alnon ha occhi che per le sue due donne ma tra Lucya Belcasto e Mia è la più piccola ad avere bisogno di più attenzioni ela riempie di bacetti e mille coccole. E’ la rivista Gente a pubblicare ledella famiglia che si rilassa sotto il sole tiepido.si divide tra il lavoro sul set, attualmente è impegnato in una fiction, e la famiglia. La sua compagna e larestano in Toscana, è ...