Roberto Bolle, altro che famoso fidanzato! Accanto a lui la figlia del famosissimo cantante (Di venerdì 24 giugno 2022) Roberto Bolle è stato sorpreso in dolce compagnia, insieme alla figlia di un famosissimo cantante. Chissà come la prenderà il suo fidanzato, appena ne verrà a conoscenza. Uno dei più amati e talentuosi étoile del Teatro alla Scala, Roberto Bolle è conosciuto ormai anche come personaggio televisivo e mediatico. Si rammentino le molteplici interviste a Che Tempo che Fa oppure il suo programma Danza con Me, previsto ogni Capodanno, al fine di accogliere con più leggiadria l’anno nuovo. Roberto Bolle-Altranotizia (Fonte: Google)L’artista è anche sovente ‘oggetto’ dei tabloid, soprattutto con riguardo alle cronache rosa. La sua vita privata, infatti, ha sempre costituito il nucleo essenziale della curiosità dei suoi fan, ... Leggi su altranotizia (Di venerdì 24 giugno 2022)è stato sorpreso in dolce compagnia, insieme alladi un. Chissà come la prenderà il suo fidanzato, appena ne verrà a conoscenza. Uno dei più amati e talentuosi étoile del Teatro alla Scala,è conosciuto ormai anche come personaggio televisivo e mediatico. Si rammentino le molteplici interviste a Che Tempo che Fa oppure il suo programma Danza con Me, previsto ogni Capodanno, al fine di accogliere con più leggiadria l’anno nuovo.-Altranotizia (Fonte: Google)L’artista è anche sovente ‘oggetto’ dei tabloid, soprattutto con riguardo alle cronache rosa. La sua vita privata, infatti, ha sempre costituito il nucleo essenziale della curiosità dei suoi fan, ...

Pubblicità

juventusfc : #MuseumWeek 2022, Day 7??: ?????????? ?? Allo #JuventusMuseum nell'area J|Sport potete ammirare le scarpette di Roberto… - victoriandark2 : Chissà se Roberto Bolle a casa ha il tavolo che balla - gglutheo : VENDO due biglietti per STASERA per Roberto Bolle a Milano, Prezzo di partenza 130 euro, vendo a 80 euro l’uno trat… - eventiatmilano : Fino a questa domenica Roberto Bolle ritorna al Teatro Arcimboldi di Milano per celebrare il ballo insieme a grandi… - BnB_Ferroviere : Red Passion Party, Roberto Bolle and Friends al TAM ed altri eventi nella #newsletterEventi di oggi ? Scopri di pi… -