Riepilogo NFL 23 giugno ultime notizie sul campionato

(Di venerdì 24 giugno 2022) La scelta più sorprendente del primo round del Draft NFL 2022 è ufficialmente sotto contratto. Il guardalinee offensivo Cole Strange, la scelta numero 29 in assoluto, ha firmato il suo contratto da rookie con i New England Patriots, ha annunciato la squadra giovedì. Anche il ricevitore Tyquan Thornton (una scelta del secondo round) e il quarterback Bailey Zappe (una selezione del quarto round) hanno firmato i loro contratti da rookie, secondo la squadra. I Patriots hanno ora firmato tutte e dieci le loro scelte al draft. Le altreStrange è la 32a e ultima selezione al primo turno a firmare il suo contratto da rookie dalla classe 2022. La selezione di Strange ha sbalordito quasi tutti il primo giorno del Draft NFL 2022 sia perché proveniva da Chattanooga, sia perché non era ampiamente visto come un potenziale cliente al primo turno. In effetti, anche ...