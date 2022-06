Renzo Arbore sull’ex compagna Mariangela Melato | “L’amore della mia vita | ho tanti rimpianti”

(Di venerdì 24 giugno 2022) Nel corsosua lunga carriera,ha conquistato numerosi cuori, fra cui quelli di Vanna Brosio e Gabriella Ferri, senza dimenticare proprio Mara Venier, con la quale è stato sentimentalmente legato dal 1990 al 1997, vivendo anche il dramma di un aborto al quinto mese di gravidanza. Tuttavia, èla donna per cui la sua anima si danna ancora oggi, a otto anni dalla sua dipartita, a testimonianza di come il vero amore risulti inscalfibile anche dinnanzi all’ineluttabilità di un fato spesso arduo da decifrare In una recente intervista rilasciata al CorriereSera, il conduttore aveva così speso parole al miele per colei che rappresenta a tutti gli effetti il suo grande amore: “La nostra storia è stata non immaginabile, molto anomala. Ci ha sempre ...

RaiCultura : ?? #AccaddeOggi Il #24giugno 1937 nasce Renzo Arbore. Innovatore in quasi tutti i campi dello spettacolo e della co… - _Techetechete : Il #24giugno è un giorno meravigliao: auguri unico e inimitabile @Renzo_Arbore! ?? Questa sera #Techetechete sarà un… - Agenzia_Ansa : Rai Cultura festeggia gli 85 anni di Renzo Arbore con un doppio appuntamento, in onda venerdì 24 giugno su Rai Stor… - antoniotenorep1 : @EBonaccorti @Renzo_Arbore Auguri!! - GiusMaggio : RT @RaiRadio2: Tanti auguri a #RenzoArbore, che oggi compie 85 anni ?? Buon Compleanno ad un poliedrico personaggio radio-televisivo a cui… -

Rai Cultura festeggia gli 85 anni dicon un doppio appuntamento, in onda oggi, venerdì 24 giugno su Rai Storia . Alle 17 viene riproposto il programma ' Telepatria International ovvero niente paurasiamo italiani ', andato ...Da 'il Giornale'55è nato a Foggia il 24 giugno 1937 e quindi oggi compie 85 anni. Una carriera strepitosa tra televisione, cinema, musica e radio che Rai Cultura festeggia con un doppio appuntamento, in ...Renzo Arbore ha vissuto grandi amori: con volti noti come Mariangela Melato e Mara Venier. Stasera lo showman foggiano sarà ricordato nella puntata di Techetechetè per il giorno del suo compleanno ...Renzo Arbore è davvero uno dei personaggi più conosciuti del mondo dello spettacolo, ma sapete come mai non ha avuto figli