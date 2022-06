Real Madrid, grande obiettivo in attacco: i Blancos puntano Son (Di venerdì 24 giugno 2022) Fallito l’assalto a Mbappé, il Real Madrid vuole comunque fare un grande colpo in attacco: il nuovo obiettivo sarebbe Son Fallito l’assalto a Mbappé, che sembrava a un passo dal vestire la maglia dei Blancos prima del sorprendente rinnovo col PSG, il Real Madrid vuole comunque fare un grande colpo in attacco. E secondo quanto riportato dal Daily Star, il nuovo obiettivo degli spagnoli sarebbe Heung-Min Son del Tottenham. I freschi campioni della Champions League non hanno ancora formulato un’offerta agli Spurs, ma sarebbero pronti a fare sul serio per capocannoniere dell’ultima Premier League. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 24 giugno 2022) Fallito l’assalto a Mbappé, ilvuole comunque fare uncolpo in: il nuovosarebbe Son Fallito l’assalto a Mbappé, che sembrava a un passo dal vestire la maglia deiprima del sorprendente rinnovo col PSG, ilvuole comunque fare uncolpo in. E secondo quanto riportato dal Daily Star, il nuovodegli spagnoli sarebbe Heung-Min Son del Tottenham. I freschi campioni della Champions League non hanno ancora formulato un’offerta agli Spurs, ma sarebbero pronti a fare sul serio per capocannoniere dell’ultima Premier League. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

GiovaAlbanese : Sara Björk Gunnarsdóttir ha scelto la #JuventusWomen: contratto fino al 2024, un sogno di #calciomercato che è dive… - GiovaAlbanese : L'obiettivo della #JuventusWomen per il centrocampo è Charlot #Bibault, in forza al Bordeaux. Classe 1990, nazional… - gippu1 : Che disagio #Donnarumma che imbruttisce a Tiziana Alla per il suo ennesimo errore in disimpegno della stagione. 'Qu… - ceschreal92 : RT @GiovaAlbanese: Sara Björk Gunnarsdóttir ha scelto la #JuventusWomen: contratto fino al 2024, un sogno di #calciomercato che è diventato… - Tony777K_ : @mirkocalemme Lui ha fatto un salto di qualità non un tradimento, la JUVENTUS è la la società più forte di Italia,… -