Rdc | Gdf Pavia | tra 2021 e 2022 scoperti illeciti per oltre 600mila euro | 63 denunciati

(Di venerdì 24 giugno 2022) Milano, 24 giu.(Adnkronos) - Nele nei primi cinque mesi del, la Guardia di finanza diha eseguito quasi 2.000 interventi ispettivi e circa 550 indagini per contrastare glieconomico-finanziari e le infiltrazioni della criminalità nell'economia; un impegno 'a tutto campo', che ha permesso di portare alla luce, tra le altre cose, una serie diriguardanti il reddito di cittadinanza per un valore die alla denuncia di 63 persone. E' quanto emerge dal bilancio dell'attività del nucleo di, diffuso in occasione del 248esimo anniversario di fondazione della guardia di finanza. Durante la cerimonia, che si è svolta nel cortile interno della caserma Ten. Francesco Lillo alla presenza ...

Fontana ha inoltre ringraziato, in occasione del 248esimo anniversario della fondazione della, 'le donne e agli uomini delle Fiamme Gialle della Lombardia, al lavoro ogni giorno per contrastare ...Laspiega che i denunciati hanno omesso di dichiarare, sia in fase di presentazione della domanda, sia durante la percezione del beneficio, di essere destinatari di misure cautelari o di avere ... Rdc: Gdf Trento, 2mila richieste fraudolente e 59 denunce Rdc: Gdf Trento, 2mila richieste fraudolente e 59 denunce Milano, 24 giu.(Adnkronos) - Nel 2021 e nei primi cinque mesi del 2022, la Guardia di finanza di Pavia ha eseguito quasi 2.000 interventi ispettivi e ...Nell'ambito dei controlli sul reddito di cittadinanza la Guardia di finanza di Cagliari individua 80 persone che lo percepivano indebitamente, molti non dichiaravano vincite al gioco online.