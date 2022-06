Raimondo Todaro, arriva il colpo di scena: parla Milly Carlucci dopo l’addio a Ballando (Di venerdì 24 giugno 2022) La conduttrice e regina di Rai Uno parla di Raimondo Todaro e della sua permanenza ad Amici, il programma della concorrenza Mediaset di Maria De Filippi. Era considerato il protetto di Milly Carlucci, ma tutto ciò non è bastato a evitare il passaggio di Raimondo Todaro, volto noto di Ballando con le Stelle, alla concorrenza Mediaset. Già un anno fa, nel ballerino siciliano, era maturata questa scelta, e nemmeno i legami affettivi e la riconoscenza al varietà della Rai hanno potuto scongiurare l’inevitabile. Ad Amici di Maria De Filippi, Todaro ha vestito i panni del professore di danza, affermandosi per sua preparazione in materia. Al settimanale Mio, Milly Carlucci ha avuto modo di tornare sulla ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 24 giugno 2022) La conduttrice e regina di Rai Unodie della sua permanenza ad Amici, il programma della concorrenza Mediaset di Maria De Filippi. Era considerato il protetto di, ma tutto ciò non è bastato a evitare il passaggio di, volto noto dicon le Stelle, alla concorrenza Mediaset. Già un anno fa, nel ballerino siciliano, era maturata questa scelta, e nemmeno i legami affettivi e la riconoscenza al varietà della Rai hanno potuto scongiurare l’inevitabile. Ad Amici di Maria De Filippi,ha vestito i panni del professore di danza, affermandosi per sua preparazione in materia. Al settimanale Mio,ha avuto modo di tornare sulla ...

