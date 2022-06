"Questo momento doveva arrivare". Choc per Paolo Bonolis, chi lo scarica: proprio lei... | Guarda (Di venerdì 24 giugno 2022) Un annuncio che ha sconvolto tutto il cast di Avanti un Altro: Sara Croce ha deciso di abbandonare il programma e lo ha fatto sapere su Instagram con un lungo e commovente post. La Bonas ha spiegato che lascia il programma in totale serenità per dedicarsi a nuovi progetti lavorativi. Lo storico programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti dovrà quindi colmare Questo inaspettato vuoto. "Prima o poi Questo momento sarebbe dovuto arrivare. La mia bellissima esperienza finisce qui. Vorrei lasciare spazio a cose nuove", ha scritto su Instagram. Non sono poi mancati i ringraziamenti a tutti i compagni di lavoro che l'hanno sostenuta e supportata in tutti questi anni: "I primi che avete creduto in me facendomi sentire subito parte di questa famiglia". Sotto al post sono arrivati ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 giugno 2022) Un annuncio che ha sconvolto tutto il cast di Avanti un Altro: Sara Croce ha deciso di abbandonare il programma e lo ha fatto sapere su Instagram con un lungo e commovente post. La Bonas ha spiegato che lascia il programma in totale serenità per dedicarsi a nuovi progetti lavorativi. Lo storico programma condotto dae Luca Laurenti dovrà quindi colmareinaspettato vuoto. "Prima o poisarebbe dovuto. La mia bellissima esperienza finisce qui. Vorrei lasciare spazio a cose nuove", ha scritto su Instagram. Non sono poi mancati i ringraziamenti a tutti i compagni di lavoro che l'hanno sostenuta e supportata in tutti questi anni: "I primi che avete creduto in me facendomi sentire subito parte di questa famiglia". Sotto al post sono arrivati ...

Pubblicità

RobertoBurioni : Spiego meglio: l’uomo è l’unico ospite naturale del virus della polio quindi se nelle fogne di Londra c’è il virus… - ItaliaViva : La fine del #M5S è un qualcosa che è iniziato con la fine del governo #Conte. Capisco che qualcuno in questo moment… - Ettore_Rosato : “Dove andrà Di Maio, cosa farà Conte? Agli italiani in questo momento interessa sapere cosa accade alle loro buste… - MariaRo22608536 : RT @fatinalilly63: Condivido con Voi, Meravigliose Fatine ??? questo momento,festeggiando i miei 18 anni di Rinascita ?? Doppio Trapianto di… - ju_and_the_cats : RT @Antizanz: Una delle PIÚ GRANDI vittorie diplomatiche dell'Italia dal dopoguerra a oggi. Rendiamocene conto. Un motivo in piú per esse… -