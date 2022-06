Questionario della vergogna, da Regione Lazio e Campidoglio domande che umiliano le famiglie con disabili a carico (Di venerdì 24 giugno 2022) Il Questionario della vergogna fa discutere e indignare. È quello che alcuni comuni del Lazio hanno inviato alle famiglie che accudiscono una persona con disabilità per poter accedere ai fondi di assistenza della Regione Lazio. L’obiettivo era quello di misurare il livello di stress e individuare misure di sostegno adeguate per le famiglie interessate, ma il Questionario si è rivelato piuttosto uno schiaffo in faccia a quanti si trovano in questa situazione. domande imbarazzanti, sgradevoli, delicate e personali Una vera e propria invasione nella privacy. “Mi vergogno di lui?”, “Provo del risentimento nei suoi confronti?”, “Non mi sento a mio agio quando ho amici in casa?”. Questo il ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 24 giugno 2022) Ilfa discutere e indignare. È quello che alcuni comuni delhanno inviato alleche accudiscono una persona contà per poter accedere ai fondi di assistenza. L’obiettivo era quello di misurare il livello di stress e individuare misure di sostegno adeguate per leinteressate, ma ilsi è rivelato piuttosto uno schiaffo in faccia a quanti si trovano in questa situazione.imbarazzanti, sgradevoli, delicate e personali Una vera e propria invasione nella privacy. “Mi vergogno di lui?”, “Provo del risentimento nei suoi confronti?”, “Non mi sento a mio agio quando ho amici in casa?”. Questo il ...

