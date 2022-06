Questa è la borsa più cara al mondo: se ce l’hai guadagni 158mila euro (Di venerdì 24 giugno 2022) È stata venduta a una cifra stratosferica, 158mila euro, diventando una delle borse più care al mondo. In effetti, a un tale prezzo ci si può comprare una cosa. Dunque, se siete tra i fortunati 50 proprietari di questo oggetto, potreste realizzare un notevole guadagno se decidete di venderlo. Quanto vale la Birkin Faubourg di Hermès Infatti della Birkin Faubourg di Hermès, perché è di Questa borsa che stiamo parlando, ne esistono solo 50 esemplari. E uno di questi è stato venduto a 158mila euro lo scorso maggio, stabilendo un nuovo record su Vestiaire Collective dove l’accessorio è stato appunto acquistato. Nel novembre 2021 un modello simile è stato comprato per “soli” 112mila euro. Come riporta AdnKronos, nel 2022 le borse di Hermès hanno aumentato ... Leggi su dilei (Di venerdì 24 giugno 2022) È stata venduta a una cifra stratosferica,, diventando una delle borse più care al. In effetti, a un tale prezzo ci si può comprare una cosa. Dunque, se siete tra i fortunati 50 proprietari di questo oggetto, potreste realizzare un notevole guadagno se decidete di venderlo. Quanto vale la Birkin Faubourg di Hermès Infatti della Birkin Faubourg di Hermès, perché è diche stiamo parlando, ne esistono solo 50 esemplari. E uno di questi è stato venduto alo scorso maggio, stabilendo un nuovo record su Vestiaire Collective dove l’accessorio è stato appunto acquistato. Nel novembre 2021 un modello simile è stato comprato per “soli” 112mila. Come riporta AdnKronos, nel 2022 le borse di Hermès hanno aumentato ...

Pubblicità

ItalianPolitics : Al Messaggero spacciano una falsità per fatto reale: gli olandesi, che ospitano la borsa del #gas Ttf, NON hanno MA… - miglioresulweb : ?? ?? Prezzo: 14,75 € ?? super prezzo ?? ?? Clicca per vedere questa offerta - skepticaldog191 : RT @skepticaldog191: @LaStampa Io penso che tutti voi dovete affidare la maggior parte della borsa al mercato della Parigi in questa situaz… - skepticaldog191 : @LaStampa Io penso che tutti voi dovete affidare la maggior parte della borsa al mercato della Parigi in questa sit… - ruminantia_it : Questa settimana nella Borsa merci di Bologna si registra un lieve calo dei principali proteici. Sostanziale stabil… -