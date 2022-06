“Quanto ti vergogni di tuo figlio disabile?” | il questionario per i caregiver anche a Roma

Leggi su nextquotidiano

(Di venerdì 24 giugno 2022) Per accedere ai fondi destinati ai, il Comune diha predisposto uncontenente alcune domande decisamente fuori luogo, del tipo: “tidi tuoti senti in imbarazzo per il suo comportamento? Erisentimento provi nei suoi confronti?”. La risposta è da fornire con una crocetta, con un punteggio che va da zero a quattro, dove uno significa poco, due moderatamente, tre parecchio e quattro molto. Valutazioni che sembrano più appropriate per una recensione di un ristorante che per unche ha bisogno di attenzioni e cure particolari. “tidi tuo?”: l’irricevibile ...