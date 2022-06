Quanto ha inciso il primato su TikTok nel “magico” annuncio della cittadinanza pronta per Khaby Lame? (Di venerdì 24 giugno 2022) «Caro Khaby Lame»: inizia così il tweet con cui il sottosegretario al Ministero dell’Interno Carlo Sibilia ha indirizzato – menzionadolo – a Khaby Lame. Il giovane di Chiavasso è diventato conosciuto in Italia e nel mondo per il format che ha creato su TikTok e che gli è valso, da ieri, il posto come TikToker più seguito del mondo. I suoi video parodia nati durante il lockdown l’hanno portato, follower dopo follower, a eguagliare e superare il record di Charlie D’Amelio che – fino al 22 giugno 2022 – è stata la più seguita del mondo con i suoi 142,2 milioni do follower. In un’intervista rilasciata questa mattina a Repubblica Lame aveva affermato di essere il re di TikTok ma, per l’Italia, ancora uno straniero. Detto fatto, la ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 24 giugno 2022) «Caro»: inizia così il tweet con cui il sottosegretario al Ministero dell’Interno Carlo Sibilia ha indirizzato – menzionadolo – a. Il giovane di Chiavasso è diventato conosciuto in Italia e nel mondo per il format che ha creato sue che gli è valso, da ieri, il posto comeer più seguito del mondo. I suoi video parodia nati durante il lockdown l’hanno portato, follower dopo follower, a eguagliare e superare il record di Charlie D’Amelio che – fino al 22 giugno 2022 – è stata la più seguita del mondo con i suoi 142,2 milioni do follower. In un’intervista rilasciata questa mattina a Repubblicaaveva affermato di essere il re dima, per l’Italia, ancora uno straniero. Detto fatto, la ...

