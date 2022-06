Quando sarete seduti nella grande cavea del teatro, sui gradini scolpiti nella roccia, guardatevi bene intorno. Potreste trovarvi accanto a Monica Bellucci o Jennifer Lopez (Di venerdì 24 giugno 2022) Avete in programma di assistere a una delle ultime rappresentazioni della prestigiosa 57° stagione della Fondazione INDA al teatro Greco di Siracusa (fino al 9 luglio)? Quando sarete seduti nella grande cavea del teatro, sui gradini scolpiti nella roccia, guardatevi bene intorno. Potreste trovarvi accanto a Monica Bellucci, Jennifer Lopez e il compagno Ben Affleck o a Beyoncé. Oppure a qualche altro vip invitato all’evento esclusivo Dolce & Gabbana, organizzato, dal 5 al 12 ... Leggi su iodonna (Di venerdì 24 giugno 2022) Avete in programma di assistere a una delle ultime rappresentazioni della prestigiosa 57° stagione della Fondazione INDA alGreco di Siracusa (fino al 9 luglio)?del, suie il compagno Ben Affleck o a Beyoncé. Oppure a qualche altro vip invitato all’evento esclusivo Dolce & Gabbana, organizzato, dal 5 al 12 ...

