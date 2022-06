Quadarella di bronzo negli 800 sl ai Mondiali di nuoto (Di venerdì 24 giugno 2022) BUDAPEST (UNGHERIA) (ITALPRESS) – Simona Quadarella trova il riscatto personale e dopo due giorni di digiuno riporta l'Italnuoto sul podio ai Mondiali di Budapest 2022. La 23enne romana è un lampo nell'uggioso pomeriggio della Duna Arena in cui Lorenzo Zazzeri e Margherita Panziera mancano l'assalto alle medaglie nei 50 stile libero e nei 200 dorso. Non delude invece Simona, soprannominata “Veleno”, per il suo essere spietata in vasca. E il nomignolo si rivela quanto mai azzeccato in una finale degli 800 stile libero in cui l'azzurra alza i giri del motore a metà gara e poi non si ferma più, fino alla medaglia. E' un bronzo, ma poteva essere argento visto che l'australiana Kiah Melverton sembrava sul punto di crollare sotto l'attacco dell'italiana. Alla fine le atlete sono separate da poco più di due decimi: ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 giugno 2022) BUDAPEST (UNGHERIA) (ITALPRESS) – Simonatrova il riscatto personale e dopo due giorni di digiuno riporta l'Italsul podio aidi Budapest 2022. La 23enne romana è un lampo nell'uggioso pomeriggio della Duna Arena in cui Lorenzo Zazzeri e Margherita Panziera mancano l'assalto alle medaglie nei 50 stile libero e nei 200 dorso. Non delude invece Simona, soprannominata “Veleno”, per il suo essere spietata in vasca. E il nomignolo si rivela quanto mai azzeccato in una finale degli 800 stile libero in cui l'azzurra alza i giri del motore a metà gara e poi non si ferma più, fino alla medaglia. E' un, ma poteva essere argento visto che l'australiana Kiah Melverton sembrava sul punto di crollare sotto l'attacco dell'italiana. Alla fine le atlete sono separate da poco più di due decimi: ...

