Può costare caro a Rupert e Lachlan Murdoch il sostegno di Fox News a Donald Trump (Di venerdì 24 giugno 2022) Fox Corp. non viene rispamrimata da una causa per diffamazione New York Times, di Jeremy Peters, pagina 7 Un giudice che presiede la causa per diffamazione intentata da Dominion Voting Systems contro Fox News ha stabilito questa settimana che la società madre del canale via cavo, Fox Corporation, può essere inclusa nella causa, ampliando la possibile esposizione legale ai più alti ranghi dell'impero mediatico Fox. Dominion aveva sostenuto che anche la Fox Corporation avrebbe dovuto far parte del contenzioso perché i suoi due dirigenti più anziani, Rupert e Lachlan Murdoch, hanno svolto "un ruolo diretto nel partecipare, approvare e controllare" le dichiarazioni che hanno alimentato la falsa percezione di brogli elettorali nelle elezioni presidenziali del 2020. In una decisione, il giudice Eric M. Davis della Corte ...

