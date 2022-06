Psg, trovato l’accordo con il Nizza per liberare il tecnico Galtier (Di venerdì 24 giugno 2022) Il Psg ha trovato l’accordo con il Nizza per liberare Christophe Galtier. Secondo quanto riportato da Le Parisien, il Paris Saint-Germain pagherà un indennizzo inferiore ai 10 milioni di euro affinché il tecnico possa svincolarsi dal contratto in essere con il club della Costa Azzurra. Nel frattempo però il club parigino deve definire le condizioni per risolvere il contratto di Mauricio Pochettino. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 24 giugno 2022) Il Psg hacon ilperChristophe. Secondo quanto riportato da Le Parisien, il Paris Saint-Germain pagherà un indennizzo inferiore ai 10 milioni di euro affinché ilpossa svincolarsi dal contratto in essere con il club della Costa Azzurra. Nel frattempo però il club parigino deve definire le condizioni per risolvere il contratto di Mauricio Pochettino. SportFace.

Pubblicità

PSGRelay : RT @sportface2016: #Psg, trovato l'accordo con il #Nizza per liberare il tecnico Christophe #Galtier - sportface2016 : #Psg, trovato l'accordo con il #Nizza per liberare il tecnico Christophe #Galtier - JuventusHome1 : ?? Moise #Kean al PSG. Leandro #Paredes alla Juve. Paredes forse ha capito che i suoi spazi nel nuovo corso #PSG, co… - Wanted65085701 : @linea_inter Non fanno passare per mercenario nessuno... leggete le cose come volete come sempre... skriniar ha tro… - Sport36016 : @fcin1908it ci avevano detto che #Hakimi non si era trovato bene al #PSG adesso invece convince gli altri ad andare li... -