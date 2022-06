Prostituzione | il modello nordico non piace ai sex workers | l’importante è discuterne

(Di venerdì 24 giugno 2022) di Roberta Ravello La senatrice Alessandra Maiorino (M5S) ha presentato ad aprile scorso un disegno di legge, il 2537, titolato “Modifiche alla legge 20 febbraio 1958, n. 75 e altre disposizioni in materia di abolizione della” che, se approvato, imporrebbe multe ai clienti di chi lavora nel sesso comprese tra i 1.500 e i 5.000 euro. In caso di recidività a persone già ammonite, la pena diventerebbe la reclusione da sei mesi a tre anni, con la multa da 5.000 a 15.000 euro. Una proposta, presentata poi a un convegno recente sullain Senato, intitolato “L’Italia è pronta per il?” che è stata criticata sia dal Partito Radicale sia da Pia Covre, ex prostituta, attivista e sindacalista da tempo impegnata nella promozione della tutela dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori ...

fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: 'Che l'Italia sia pronta o meno al modello nordico piuttosto che ad altro modello, di sicuro è pronta ad affrontare il pro… - ilfattoblog : 'Che l'Italia sia pronta o meno al modello nordico piuttosto che ad altro modello, di sicuro è pronta ad affrontare… - FikaSicula : RT @ilfattoblog: La senatrice Alessandra Maiorino ha presentato il disegno di legge numero 2537 a proposito della prostituzione, ovvero ele… - MassimoChiaram7 : RT @ilfattoblog: La senatrice Alessandra Maiorino ha presentato il disegno di legge numero 2537 a proposito della prostituzione, ovvero ele… - fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: La senatrice Alessandra Maiorino ha presentato il disegno di legge numero 2537 a proposito della prostituzione, ovvero ele… -

... in quanto condannati per reati riguardanti tossicodipendenza e. Altra importante ... digitale e big data per un nuovodi politiche attive del lavoro → Potrebbe anche ...La senatrice Alessandra Maiorino ha presentato il disegno di legge numero 2537 a proposito della, ovvero eleggendo ilnordico di criminalizzazione dei clienti che secondo molti ricercatori e tutte le organizzazioni di sex workers in realtà penalizza e criminalizza le sex ...Secondo la radicale Giulia Crivellini la proposta di legge Maiorino non aiuta più di tanto chi è sfruttato e non regola il lavoro sessuale, facendo ...Multare i clienti delle prostitute è l'obiettivo inserito in un disegno di legge di cui è prima firmataria la senatrice del M5S Alessandra Maiorino ...