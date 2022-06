Prorogato al 2 agosto lo sconto di 30 centesimi sulla benzina (Di venerdì 24 giugno 2022) Il taglio sul costo della benzina viene Prorogato dall’8 luglio al 2 agosto, attraverso il decreto interministeriale siglato dal ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, e dal ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani. Si estende così fino a quella data il taglio di circa 30 centesimi al litro per benzina, diesel, gpl e metano per autotrazione. Alla notizia, le associazioni dei consumatori reagiscono in maniera unanime lamentando che la misura non basta. “sconto insufficiente e inadeguato a quella che oramai è un’emergenza nazionale”, scrive Massimiliano Dona, presidente dell’Unione nazionale consumatori. “Limitarsi a prorogare il taglio delle accise di 25 cent, che poi diventano 30,5 considerando l’Iva, ha già dimostrato di non bastare per frenare i prezzi ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 24 giugno 2022) Il taglio sul costo dellavienedall’8 luglio al 2, attraverso il decreto interministeriale siglato dal ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, e dal ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani. Si estende così fino a quella data il taglio di circa 30al litro per, diesel, gpl e metano per autotrazione. Alla notizia, le associazioni dei consumatori reagiscono in maniera unanime lamentando che la misura non basta. “insufficiente e inadeguato a quella che oramai è un’emergenza nazionale”, scrive Massimiliano Dona, presidente dell’Unione nazionale consumatori. “Limitarsi a prorogare il taglio delle accise di 25 cent, che poi diventano 30,5 considerando l’Iva, ha già dimostrato di non bastare per frenare i prezzi ...

Carburanti, prorogato lo sconto di 30 centesimi fino al 2 agosto Il ministro dell'Economia e delle Finanze Daniele Franco e il ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani hanno firmato il Decreto Interministeriale che proroga fino al 2 agosto le misure attualmente in vigore per ridurre il prezzo finale dei carburanti: taglio di 30 centesimi al litro per benzina, diesel, gpl e metano per autotrazione